Вернувшимся сегодня в Физули семьям бывших вынужденных переселенцев (30 семей) были вручены ключи от квартир.

Возвращающаяся в Физули группа состояла из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных регионах республики.

После встречи семей им были вручены ключи от квартир. В церемонии приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), и другие лица.

Таким образом в городе Физули было обеспечено постоянное поселение 1519 человек (410 семей).

Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни. (Минвал.аз)