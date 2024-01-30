По программе «Великое возвращение» в Лачинский район был осуществлен первый в этом году переезд жителей, сообщает «Азертадж». Семьи, отправленные из Гарадагского района столицы, прибыли в родные края.

Очередная колонна переселенцев, состоящая из семей, временно проживающих в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных районах республики, отправлена 30 января из Гарадагского района города Баку.

На этом этапе в город Лачин отправились еще 23 семьи – 72 человека.

На данный момент в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 431 семьи – 1627 человек.