Группа семей бывших вынужденных переселенцев, которые раньше были временно расселены в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных регионах республики, 30 марта выехала в город Физули из Гарадагского района города Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на этом этапе в город Лачин возвращается еще 21 семья – 68 человек, а в село Забух Лачинского района – 4 семьи (11 человек).

В результате победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вынужденные переселенцы спустя 30 лет получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться в родные края. Вернувшиеся на родину жители Лачина поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу и внимание. Они также выразили благодарность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим родные земли от оккупации, и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизнь на этом пути, пожелали терпения и стойкости их семьям.

Таким образом, на сегодняшний день в город Лачин вернулось 472 семьи (1773 человека), а в село Забух Лачинского района – 215 семей (819 человек).