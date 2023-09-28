В социальных сетях публикуют кадры въезда автомобилей Патрульной службы Азербайджанской полиции в город Ханкенди в сопровождении российских миротворцев. Мы ждали этой минуты все последние три года, с того самого времени, как по итогам 44-дневной войны лидерами Азербайджана, России и Армении президентом Ильхамом Алиевым, президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Николом Пашиняном было подписано Трехстороннее соглашение о прекращении огня и военных действий на территории Карабахского района Азербайджана.

Мы не можем смотреть на эти кадры без слез радости. Более тридцати лет назад мирные жители этого региона были изгнаны со своей Родины, с мест своего многовекового проживания под дулами автоматов и бежали в стужу и мороз, в снег и холод по горным тропинкам и лесополосе раздетые, на босу ногу, не успев прихватить ни домашний скарб, и даже ни теплую одежду, в сторону Агдама. Их выживали, убивали, добивали и брали в плен армянские боевики, причем, не без участия российской армии, расквартированной на этой земле. Сегодня эта же армия сопровождает вход наших полицейских в Ханкенди, где сепаратисты добровольно объявили об упразднении «Республики Арцах».

«Миацум» — все! Сбылись многолетние надежды и ожидания азербайджанского народа.

Сколько жизней мы потеряли за эти годы – женщин, детей, стариков, сколько молодых людей стали шехидами в борьбе за освобождение своего края, сколько азербайджанцев попали в плен и сколько стали инвалидами, сколько людей стали беженцами и вынужденными переселенцами, сколько детей родились в вагонах и палатках? Всего горя и страданий, которые принесла азербайджанскому народу, да и самому армянскому, изначально обреченная на политическое фиаско идея «миацума», и не счесть.

Руководство Азербайджана проявляет максимальную степень гуманизма, предлагая армянским жителям Карабахского региона выбор – реинтеграцию в азербайджанское общество со всеми вытекающими их этого, равными с другими гражданами Азербайджана правами и обязанностями или свободный выезд в Армению со всем домашним скарбом и даже помощью в продаже недвижимости. В отличие от руководства Армении, откуда в 1988-89 годах в результате этнической чистки из 185 населенных пунктов были депортированы свыше 250 тысяч азербайджанцев, а 217 азербайджанцев было убито армянами. Весь мир сегодня облетают сравнительные кадры – как выдворялись азербайджанцы из мест постоянного проживания в Карабахе и Армении более 30 лет назад, и как сегодня мы провожаем желающих покинуть Азербайджан армян – предоставляя им транспорт, дорогу, горючее, воду и давая возможность взять с собой все необходимое.

Признаем, Азербайджан в те годы не смог противостоять мощнейшей информационной машине армянского мирового любби, да в Советском Союзе было немало их высокопоставленных представителей, псобников и союзников, кстати, как и в нынешней России. Но сегодня Азербайджан другой – за эти годы мы построили сильное государство с мощной экономикой и самой большой и оснащенной высокотехнологическим оружием армией, обрели сильных и влиятельных союзников, особенно в лице братской Турции и Пакистана, Азербайджан стал главным региональным игроком во всех международных коммуникационных проектах, заменив даже Россию на энергетическом рынке Европы.

Армения же, потратив эти годы не несбыточную мечту о «миацуме» и идеологию «Цехакронизма», осталась в изоляции и в стороне от региональных экономических и коммуникационных мегапроектов, продолжала терять население в беднеющей стране, люди в поисках лучшей жизни отбывали в другие страны, вконец в большинстве своем и оставшиеся в Армении отказались как от «миацума», так и от Нагорного Карабаха. Тому подтверждение сегодняшнее решение об упразднении «Республики Арцах», о добровольной сдаче азербайджанским властям Давида Бабаяна, который занимал различные «должности» в незаконном сепаратистском режиме в Карабахском регионе Азербайджана.

Реализацию всех этих процессов мы ожидали еще три года назад, сразу после подписания Трехстороннего заявления, но, к сожалению, последующие события демонстрировали обратное – российское руководство всеми своими действиями пыталось осуществить отторжение нагорной части Карабаха от Азербайджана, пытаясь установить там свой протекторат. Мы же вынужденно и терпеливо ждали окончания 5-летнего срока пребывания российского миротворческого контингента на этой территории, и тем временем начали очищать от мин и застраивать освобожденные в ходе 44-дневной войны районы.

Но! Не прошло и трех лет! В корне изменилась геополитическая ситуация во всем регионе – украинская война внесла свои коррективы. Получающая со всех сторон удар за ударом российская власть не решилась противостоять союзу Азербайджана и Турции, да и Пашинян демонстрирует огромную волю для вывода своей страны из-под влияния России и окончательного примирения с Баку и Стамбулом. США, европейские страны и международные институты, отставив в сторону политику двойных стандартов, предпочли не только на словах, но и в действии, поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территориальной целостности страны.

Тем более, что руководство Азербайджана в этом процессе демонстрирует максимальную приверженность международному гуманитарному праву и не уподобляется армянам. Вот и из Москвы уже звучит: «Естественно, наш миротворческий контингент, который там находится, его присутствие, скорее всего, будет неактуально». Эти слова первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого приводит российское издание «Лента.ру».

Хочется надеяться, что в будущей администрации, которую создаст в Ханкенди азербайджанская власть, действительно уже не будет «руки Москвы» — миротворцы покинут нашу страну. И еще – за те три месяца, что даны сепаратистам для завершения процесса роспуска всех государственных учреждений и организаций, находящиеся в ведомственном подчинении прекратившей свое существование «Республики Нагорный Карабах», согласно сегодняшнему «указу» главаря сепаратистов Самвела Шахраманяна, как и в 2020 году, когда мы дали армянам месяц на выход из Кялбаджара и Лачына, они не выжгут Ханкенди и остальные освобождаемые территории.

Конечно, всем событиям тридцатилетней давности, и последующим, даст оценку историческая наука. Но, естественно, Азербайджан будет добиваться и судебных процессов над кровавыми убийцами, виновными в убийствах мирных жителей в Ходжалы, во всем Карабахе, в самой Армении, в Барде, Тертере и Гяндже в ходе 44-дневнй войны. Военные преступники будут призваны к ответственности.

Чтобы больше никогда не могла возродиться идеология «миацума» и травить молодую поросль армянского общества.

Мы же сегодня, в который раз, воздадим хвалу Аллаху, руководству страны и нашей героической армии за возвращение Карабаха – окончательное и бесповоротное!

Не бывает победы без жертв, мы испили свою горькую чашу до дна. И в этот благостный день мы вновь вспомним всех ШЕХИДОВ, отдавших жизнь за освобождение РОДИНЫ – ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!!!