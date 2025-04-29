В начале апреля стало известно о полном списке номинантов Каннского кинофестиваля-2025. А уже сегодня, 29 апреля, объявлены имена жюри одного из важнейших событий в мире кино.

Не секрет, что на фестиваль съезжаются известные режиссеры, сценаристы и актеры со всего мира, чтобы представить свои фильмы. Как отмечает издание Variety, оценивать будут 8 членов жюри во главе с французской актрисой Жюльетт Бинош. Ей составят компанию звезда фильма «Женщина-кошка» и «Люди Икс» Холли Берри, актер Джереми Стронг, который запомнился зрителям лентой «Ученик» и сериалом «Наследники» и другие.

Кстати, в этом году конкурс получил рекордное количество заявок — 2909.

Полный список жюри Каннского кинофестиваля-2025: