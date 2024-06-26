Оборонное ведомство Тайваня сообщило о появлении возле острова еще 26 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Среди них были истребители J-16, многоцелевые самолеты Y-8, а также беспилотные летательные аппараты. Как указывается в сообщении, 24 воздушные цели вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Ранее утром ведомство сообщило о том, что за минувшие сутки зафиксировало появление возле острова 18 летательных аппаратов и 6 кораблей НОАК.