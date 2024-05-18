Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 18 летательных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства острова.

Как указывается в документе, 12 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной и юго-западной частях острова.

Отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.