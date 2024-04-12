Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 14 летальных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как утверждается, девять летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в юго-западной части острова.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.