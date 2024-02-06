Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принес извинения за пост своего сына в соцсети. Публикация содержала намек, что у президента США Джо Байдена — болезнь Альцгеймера, передает РИА Новости.

18-летний Шуваэль Бен-Гвир написал, о важности повышать осведомленность о болезни Альцгеймера — дегенеративном заболевании головного мозга. Он обратил внимание, что недуг является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте. Молодой человек прикрепил к посту портрет Байдена.

«Шуваэль — мой сын — <…> допустил серьезную ошибку в своем посте, который я глубоко не одобряю», — прокомментировал ситуацию министр.

Он отметил, что США являются «большим союзником» Израиля, а Байдена министр назвал другом. Глава ведомства просил прощения за высказывания своего сына.