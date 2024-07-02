Вопрос о новом президенте соседнего Ирана решится во втором туре выборов. К счастью, второго тура придется ждать совсем недолго – уже на этой неделе, точнее, 5 июля, иранские избиратели определят следующего президента страны. Но политические аналитики никак не могут угомониться, они уже хотят, как говорится, вычислить результаты второго тура выборов. Заметим, что во второй тур выборов прошли М.Пезешкиан и С.Джалили. Таким образом, на суд иранских избирателей предлагаются реформатор и консерватор. Следует отметить, что в первом туре лидировал реформатор М.Пезешкиан.

По идее это было известно еще до выборов, т.к. все социологические опросы показывали высокий рейтинг Пезешкиана, несмотря на то, что власти поддерживали кандидатуру спикера парламента М.Б.Галибафа, а азербайджанца, реформатора Масуда Пезешкина допустили на выборы лишь для того, чтобы повысить явку избирателей и международный интерес к выборам.

Но еще до президентских выборов мы писали, что будет, если явка избирателей повысится и они будут голосовать за кандидата-реформатора Пезешкина. Тогда чувствовалось, что власти Ирана, особенно, духовенство страны, даже теоретически не рассматривают этот сценарий. Пока только можно сказать, что и духовенство обеспечило для себя минимальное условие – один из кандидатов второго тура С.Джалили является близким соратником духовного лидера страны С.А.Хаменеи.

Какие еще тенденции можно выявить, если вдаваться в детали первого тура? Во-первых, надо отметить, что предвыборные опросы подтвердились: Пезешкиан стал лидером первого тура. Во-вторых, надежды, связанные с избирательной активностью, почти не оправдались: явка избирателей оказалась достаточно низкой, она даже не превысила соответствующие показатели предыдущих президентских выборов. Сейчас главным вопросом является то, что же следует ожидать от второго тура выборов?

Почти все политические аналитики предсказывают высокие шансы для кандидата-реформатора Пезешикана. Дело в том, что результаты первого тура могут повысить интерес избирателей к выборам. Но тут есть одна деталь. Во-первых, в первом туре участвовали три консерватора и голоса консервативного лагеря были расколоты. Теперь же ситуация изменилась: во второй тур выборов вышел консерватор С.Джалили и понятно, что весь консервативный избирательный лагерь будет голосовать за него.

Вдобавок, как заметили чуть выше, С.Джалили является близким соратником духовного лидера Ирана, плюс, власти будут поддерживать именно его. Одним словом, и второй тур выборов обещает быть довольно сложным, заодно, интересным, и тут возможны, неожиданные сценарии, хотя по мнению лагеря политических наблюдателей, шансы Масуда Пезешкиана оцениваются весьма высокими.

Не исключено, что формальные результаты очередных выборов повысят надежды реформаторского крыла электората, который, по самым различным оценкам, вовсе не является слабым – вот уже несколько лет люди в Иране живут с надеждами, что наконец –то политический олимп Тегерана займет настоящий президент-реформатор, который положит конец средневековому правлению иранского духовенства. Но оправдаются ли их надежды, если даже президентом станет Масуд Пезешкиан?

К сожалению, еще накануне первого тура политики и дипломаты США заявили, что они от иранских выборов ничего серьезного не ждут – это очередной политический фарс муллакратии, т.к. и до этих выборов различные кандидаты приходили к власти под реформаторским зонтиком, но они никакую реформу не проводили.

Тут дело вовсе не в том, что президентский пост в Иране не является самым основным и решающим. Нет, проблема лежит в иной плоскости.

Да, нынешний кандидат-реформатор Пезешкиан не является представителем духовенства, он ученый–кардиолог, плюс, этот человек не занимал консервативные посты в структуре власти, работал лишь министром здравоохранения – да, он в отличие от Галибафа, не является генералом КСИР, в отличие от бывшего кандидата М.Пурмухаммеди не был прокурором и министром внутренних дел, не возглавлял «революционные суды» страны. Но, если не ошибаемся, и Масуд Пезешкиан в свое время был вице-президентом страны, а это значит, что он в иранской политике вовсе не новичок и, самое главное, до сих пор открыто не высказывал какие-то реформаторские идеи, хотя, как у члена парламента, у него такие возможности были. Вместо этого, в первом туре выборов он заявил, что будет выполнять все поручения духовного лидера Хаменеи, а бывшего министра иностранных дел Джавада Зарифа вновь назначит на эту должность…

Конечно, все это вовсе не значит, что каких-то надежд вообще нет. Нет, в политике возможны самые неожиданные сценарии, плюс, ожидания реформ в Иране вовсе не новое явление – люди ждут, даже жаждут подлинных перемен в политической жизни страны. Кроме того, не стоит забывать, что в свое время и советский лидер Михаил Горбачев был представителем коммунистической политической партийной элиты. Но это вовсе не помещало ему проводить демонтаж коммунистического режима. Кто знает, может, так будет и в соседнем Иране?..