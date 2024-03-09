Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

Как передает ТАСС, заявление Эрдогана передали местные телеканалы.

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», — сказал он.

В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах, получив право управлять страной в течение пяти лет.