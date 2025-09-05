Дональд Трамп переименовывает Пентагон в Министерство войны, но при этом никак не соглашается предоставить поддержку Европе, разрабатывающей гарантии безопасности для Украины. При этом он решил свернуть военную помощь восточноевропейским странам, граничащим с Россией. Европейские лидеры предложили Трампу совместно ужесточить санкции против России, но пока не дождались ответа.

В четверг представители европейский стран обсуждали украинский вопрос на встрече, к которой подключились Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф. Европейцы согласились, что ключевым фактором, который может заставить Кремль прекратить войну и начать переговоры о мирном урегулировании, должно быть ужесточение санкций. Они дали понять Трампу, что ждут от него согласия на проведение совместных санкционных действий, рассказал Bloomberg знающий об этом чиновник. При этом Европа пытается показать президенту, что готова нести значительное бремя по урегулированию конфликта, а Владимир Путин этого не делает, и для выхода из тупика необходима помощь США, пишет The New York Times.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже после переговоров выразил раздражение тем, что Европе не хватает влияния заставить Россию остановить боевые действия, тогда как США тянут с предоставлением гарантий безопасности или согласованием санкций. «Мы сейчас не в состоянии оказать достаточное давление на Путина, чтобы прекратить эту войну. Мы зависим от американской помощи», — заявил Мерц в пятницу. Но Трамп в четверг не продемонстрировал желания ее оказывать, стал обвинять ЕС в покупке российской нефти, в результате чего разговор получился «напряженным», пишет Bild со ссылкой на знакомые с его ходом источники.