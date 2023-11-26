Заместитель министра финансов Соединённых Штатов по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайан Нельсон посетит Анкару, чтобы убедить Турцию поддержать санкции против России и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической США, Евросоюзом и другими странами мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американское правительство ранее внесло в санкционные списки турецкие компании, которые оказывали финансовые услуги палестинской группировке, а также оказывали помощь российским компаниям в обходе ограничений.

Турция до сих пор не поддерживала никакие санкции против России, кроме введённых ООН. Анкара не признает ХАМАС террористической организацией, в отличие от США и ЕС. Турецкий президент Реджеп Эрдоган ранее назвал джихадистов борцами за освобождение палестинского народа, поэтому неясно, каким будет исход переговоров Нельсона с турецким правительством, отмечает агентство.

Вместе с тем Анкара стремится наладить отношения с Вашингтоном и заручиться поддержкой президента США Джо Байдена для покупки истребителей F-16. Турция также сделала некоторые шаги, чтобы ослабить обеспокоенность Запада и в начале года запретила транзит товаров, подпадающих под санкции ЕС и США, в Россию, хотя об этом решении так и не было объявлено публично, говорится в сообщении Bloomberg.