Перед началом войны в Украине Москва и Пекин объявили о «безграничном партнерстве», и с тех пор лидеры двух стран неоднократно подтверждали готовность и дальше развивать близкие отношения. Но теперь в США считают, что «пора установить цену безграничному партнерству КПК (Коммунистической партии Китая) с Россией».

Об этом заявил республиканец Майк Галлахер, председатель специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и КПК. Он соавтор поддержанного обеими партиями законопроекта о введении санкций против китайских военных компаний, предоставляющих материальную поддержку России. В Вашингтоне все больше обеспокоены китайскими поставками комплектующих, которые используются для производства вооружений, применяемых в войне с Украиной. Поэтому Галлахер заявил: