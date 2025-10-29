Достижение всеобъемлющего соглашения между США и Россией является ключевым условием для установления мира в Европе, заявил 28 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Я считаю, что президент США Дональд Трамп — единственная надежда на мир. Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха», — отметил Сийярто.

Министр также выразил надежду, что Трамп проявит достаточную силу воли для заключения соглашения, «несмотря на подрывные усилия европейцев». Он подтвердил готовность Венгрии стать площадкой для переговоров, подчеркнув опыт и политическую волю страны для содействия мирному процессу.