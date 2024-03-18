Венгрия считает ошибочной санкционную политику Евросоюза в отношении России, но будет препятствовать только тем санкциям, которые затрагивают ее собственные интересы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Комментируя по просьбе журналистов намерение руководства Евросоюза ввести санкции против российских официальных лиц и учреждений в связи со смертью Алексея Навального, он сказал: «В целом у нас есть общая позиция относительно санкций. Мы считаем, что санкционная политика как часть общей европейской стратегии по Украине провалилась. Исходя из событий двух последних лет мы можем сказать, что в санкционной политике нет смысла, потому что она нанесла больше вреда Европейскому союзу, чем России».

В то же время Сийярто дал понять, что Венгрия не может блокировать все санкции ЕС и будет препятствовать только тем, которые затрагивают ее собственные интересы. «Совершенно ясно, что мы зафиксируем свое несогласие с санкциями, если они будут противоречить национальным интересам Венгрии», — сказал он, напомнив, что ранее его правительству уже приходилось выражать несогласие с определенными запретами в отношении России, которые касались определенных отраслей экономики, компаний или физических лиц. «Я считаю, что в целом мы должны сейчас отказаться от этой политики [санкций], но настроение здесь, в Брюсселе, иное», — заявил министр, выступление которого перед венгерскими журналистами транслировал телеканал М1.