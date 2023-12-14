Президент России Владимир Путин не готов к уступкам по Украине, считает, что ситуация на фронте улучшается для российской армии, и не видит необходимости отказываться от изначальных требований к Киеву.

Об этом сам Путин сообщил в четверг в ходе телешоу «Итоги года», в рамках которого президент впервые с начала войны проводит масштабную сессию ответов на вопросы граждан и журналистов.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — сказал Путин, добавив, что сами цели остаются прежними — это «денацификация» и «демилитаризация» Украины, а также ее «нейтральный статус».

По словам Путина, в ходе переговоров весной 2022 года, когда обсуждалось возможное мирное соглашение, украинская сторона не соглашалась с тем, что «будет нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, таких настроений нет».

«Ну как же нет? Когда национальный герой там не просто националист, а нацист — Бандера, он возведен в ранг национального героя», — сказал Путин. Что касается демилитаризации, Украина «не хочет договариваться», пожаловался президент.

После провалов 2022 года, когда российская армия ушла из-под Киева, оставила Харьковскую область, а затем — Херсон, ситуация улучшилась, считает Путин. «Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы улучшают свое положение», — сказал он.

В планах Путина, как следует из его слов, может быть новая попытка взять Одессу. Это — «русский город, все об этом знают», сказал президент. Но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились, добавил он. (moscowtimes.ru)