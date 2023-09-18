«Вероятность новой войны на Южном Кавказе возрастает. В этой опасной ситуации Армения делает ставку на дипломатическую конфронтацию с Россией, которая всегда считалась ее союзником», — говорилось в статье, опубликованной некоторое время назад в аналитическом издании Евросоюза International Politics and Society (IPS-Journal). Издание писало, что Армения больше не ожидает ни военной, ни политической поддержки от Москвы. При этом российские власти пытаются восстановить свое влияние на Южном Кавказе, в то время как Ереван постепенно разворачивается в сторону Запада.

Кроме того, европейское издание прогнозирует отстранение Пашиняна от власти в случае нового вооруженного конфликта, поскольку армянский премьер-министр с политической точки зрения не сможет пережить очередной проигранной войны. В таком случае к власти в стране вновь вернутся лояльные к Москве силы. И вот все эти прогнозы сейчас стали очень популярными, в свете итогов выборов в Совет старейшин Еревана.

Проходной барьер на них был – 4% для партий, 6% – для альянсов. В итоге его преодолели 5 политических сил — партии «Гражданский договор», «Национальный прогресс», блок «Мать Армения», партии «Республика», «Общественный голос». По предварительным данным, мандаты в Совете старейшин Еревана распределяются следующим образом: «ГД» — 24; «Национальный прогресс» — 14; «Мать Армения» — 12; «Республика» — 8; «Общественный голос» — 7.

Да, провалилась поддерживаемая Рубеном Варданяном партия «Страна для жизни», выдвиженцем которой была Мане Танделян. Эта партия, по планам Рубена Карленовича, должна была сыграть роль «тарана», который свергнет действующую армянскую власть. СМИ РА писали про изобилие на ереванских улицах выборных штабов данной партии в самых неожиданных местах, про множество билбордов и другой рекламе на улицах и в метро. В общем, Варданян потратился нехило, но без толку.

Но вот третье место на выборах в Совет старейшин Еревана заняла партия под названием «Мать Армения», которую патронирует второй президент РА Роберт Кочарян. И вот мы уже услышали новость о том, что блок «Мать Армения» готов к сотрудничеству для формирования столичной власти при соблюдении трех условий. Об этом сказал на брифинге лидер блока Андраник Теванян.

По словам Теваняна, выдвигаются следующие условия: оценка политики премьер-министра страны Никола Пашиняна, исключение любого сотрудничества с «Гражданским договором» и работа для смены власти в стране. Он заявил, что «Мать Армения» будет стремиться к досрочным парламентским выборам, «возможность их проведения существует».

Но это еще не все. Бывший мэр Еревана Айк Марутян согласен объединиться с блоком «Мать Армения» и партий «Общественный голос» только при одном условии, что подписания коалиционного или иного документа не будет, сообщает ArmLur.am со ссылкой на свои источники. Согласно источнику, Айк Марутян передал сторонам, что если они действительно хотят нанести поражение команде Никола Пашиняна, то будет логичным, чтобы все собрались и избрали его мэром, поскольку он набрал наибольшее количество голосов. А когда Ереван будет освобожден из когтей «Гражданского договора», уже можно будет договориться по другим вопросам.

Источники ArmLur.am сообщают, что Андраник Теванян в данном смысле настроен конструктивнее всех, только бы избавить Ереван от Никола Пашиняна и членов «Гражданского договора». А партия «Общественный голос», кажется, не хочет объединяться без подписания документа, утверждает, что согласна выбрать Марутяна мэром столицы, однако с условием, что контрольные рычаги будут переданы им. В любом случае, как видим, тучи над головой Никола Пашиняна и возглавляемой им партии, по итогам выборов в Совет старейшин Еревана, сгустились еще сильнее. И приход к власти «реваншистов, управляемых из РФ в гораздо большей степени, чем нынешняя армянская власть, стал все ближе. А это значит, что и новой войной стало пахнуть все отчетливее.