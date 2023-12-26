После ударов по российскому «Новочеркасску», из Феодосийской бухты ушли два российских корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Крым.Реалии«.

По данным издания, два корабля вышли из бухты через несколько часов после того, как украинские военные нанесли удар по порту и по десантному кораблю «Новочеркасск».

Издание отмечает, что из-за дымки и большого расстояния идентифицировать корабли не удалось, однако, по их данным, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный российский корабль «Новочеркасск».

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