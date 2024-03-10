Российские военные корабли не выходят на боевое дежурство в Черное море уже пятые сутки подряд после потери патрульного корвета «Сергей Котов», утверждают ВСУ. Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро воскресенья, 10 марта, в акватории Черного моря не было ни одного корабля ВМФ РФ. При этом, по данным украинских военных, три российских военных корабля находятся в Средиземном море, еще один — в Азовском.

Накануне в пресс-службе командования Сил обороны юга Украины заявили, что в Черном море уже четвертые сутки не фиксируется боевого дежурства российского флота, а ракетоносцы находятся в пунктах базирования уже 20 суток подряд.

Как заявил в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, количество кораблей РФ в портах аннексированного Крыма сведено до минимума — остались лишь те, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи и Туапсе, но в море они не выходят. «Там (в аннексированном Крыму) остаются не такие ценные и не такие полезные сейчас для них активы», — добавил он.

Ранее Плетенчук заявил, что Украина перехватила инициативу в Черном море. «Появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. Сейчас у нас это получается, но необходимо продолжать работу», — отметил представитель ВМС ВСУ.

В ночь на 5 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о потоплении близ Керченского пролива патрульного корабля Черноморского флота РФ «Сергей Котов». По данным ведомства, морские дроны Magura V5 повредили ему корму и оба борта. (DW)