Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что президент России Владимир Путин и будущий глава Белого дома Дональд Трамп могут сесть за стол переговоров по ситуации на Украине, чтобы попытаться прийти к соглашению.

Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», — отметил дипломат в интервью радиостанции Cadena SER. По его версии, российский лидер и избранный президент США могут попытаться прийти к соглашению по конфликту. При этом Боррель заверил, что Владимир Зеленский не согласится с урегулированием ситуации без участия Украины.

Дипломат сказал, что поддерживал разрешение на использование Киевом оружия для атаки вглубь территории России. «Теперь администрация [президента США Джо] Байдена после выборов начала это делать, другие европейские страны также это сделали, некоторые заявляют об этом, другие — нет», — добавил Боррель. При этом он назвал «тревожным предупреждением» использование новой российской баллистической ракеты «Орешник».