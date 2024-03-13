Во вторник вечером в Вильнюсе было совершено нападение на Леонида Волкова — соратника погибшего оппозиционного политика Алексея Навального. По словам его коллег, на Волкова напали около его дома, он отправлен в больницу.

Кира Ярмыш, которая была пресс-секретарем Навального, пишет в своем аккаунте в сети Х (бывший твиттер), что Волкову «разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком».

Ярмыш также рассказала «Агентству», что Волков пытался отбиваться от нападавших дверью машины и ногами. «Поэтому били куда попали — по ногам», — сообщила Ярмыш.