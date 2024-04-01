Неизвестные обстреляли из гранатометов резиденцию премьер-министра Ливии Абделя Хамида аль-Дбейбы, обошлось без жертв. Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает информагентство Reuters в понедельник, 1 апреля.

В ливийском правительстве анонимно и без подробностей сообщили СМИ, что атака на резиденцию нанесла только незначительный ущерб.

Взрывы раздавались в роскошном районе Триполи Хэй Андалус, где находится резиденция премьер-министра. Очевидец рассказал, что после взрывов были развернуты тяжелые силы безопасности с транспортными средствами.

После восстания 2011 года в стране было мало мира и стабильности. В 2014 году Ливия раскололась на восточную и западную фракции, каждая из которых руководствуется отдельными администрациями.

«Правительство национального единства Дбейбы было сформировано при поддержке ООН в 2021 году, но парламент на востоке страны прекратил признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести национальные выборы, что привело к длительному политическому тупику», — отмечает СМИ.

В начале марта ключевые лидеры Ливии заявили о необходимости сформировать новое объединенное правительство, которое осуществляло бы надзор за проведением давно отложенных выборов. Дбейба обещал не передавать власть без проведения национальных выборов.