Соединенные Штаты смогут передать Украине оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер. «У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это ранее», — цитирует его газета The New York Times.

Как рассказали изданию неназванные американские чиновники, вооружение будет доставлено по железной дороге со складов Пентагона на территории Германии. Что именно войдет в новый пакет помощи Украине, не уточняется, но, по словам Райдера, вероятно, там будет большое количество боеприпасов для ПВО и артиллерии.

Ранее в тот же день Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине в размере около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.