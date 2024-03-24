Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возмутительным то, что боевые действия в секторе Газа продолжаются во время священного для мусульман месяца Рамазан. Об этом он заявил, обращаясь к журналистам в Египте вместе с министром иностранных дел страны Самехом Шукри.

«Когда смотришь на Газу, кажется, что по ней скачут четыре всадника [Апокалипсиса]: война, голод, завоевание, смерть. Поэтому необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. В духе сострадания месяца Рамадан я также призываю к немедленному и безусловному освобождению всех заложников. Страдания должны закончиться. Палестинцы в Газе отчаянно нуждаются в том, что им обещали, — в потоке помощи. Не в струйках [помощи] и не в каплях», — сказал он.

По словам главы всемирной организации, «возмутительно», что война продолжается «в период священного месяца Рамаздан, несмотря на глобальные призывы к миру».

Гутерриш добавил, что обсудил с президентом и главой МИД Египта некоторые проблемы, включая «бедственные условия в Газе и нестабильную ситуацию на оккупированном Западном берегу [реки Иордан], а также более обширные вопросы, затрагивающие в том числе Ближний Восток и Судан».