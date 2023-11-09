Израильские военные заявили, что сегодня они вновь открыли эвакуационный коридор, позволяющий гражданскому населению северной части Газы перебраться на юг.

Армия обороны Израиля заявила, что коридор Салах-эд-Дин будет открыт уже пятый день подряд.

Авичай Адраи, говорящий по-арабски официальный представитель ЦАХАЛ, написал в соцсети X, что движение по главной дороге, проходящей через всю территорию Газы, будет разрешено с 10:00 до 16:00 по местному времени. Это на час больше, чем вчера.

По данным гуманитарного агентства ООН, вчера около 50 тысяч человек смогли эвакуироваться по этой дороге. Это самое большое число за один день с момента ее открытия в минувшее воскресенье. /9tv.co.il/