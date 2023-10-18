Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о непричастности к атаке на больницу в секторе Газа и показала соответствующие доказательства. Видео в поддержку этой версии пресс-служба армии опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter).

«Неудачный пуск ракеты террористической организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) поразил больницу Аль-Ахли в городе Газа», — говорится в подписи.

ЦАХАЛ опубликовал кадры с территории вокруг больницы до и после неудавшегося запуска ракеты «Исламского джихада».