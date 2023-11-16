Армия обороны Израиля завершила захват западной части города Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ обнаружил «значительные находки» в больнице Шифа, переходя к «следующей фазе» наземной операции. Он не стал уточнять, что именно было обнаружено в больнице.

«Операция продолжается, и она проводится точно, выборочно, но очень, очень решительно», – сказал Галлант.

По его словам, ЦАХАЛ завершил захват западной части города Газа и очистил этот район от боевиков и активов ХАМАС.

«Началась следующая фаза», – добавил министр.