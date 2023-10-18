Администрация Соединенных Штатов планирует ослабление санкционного режима против Венесуэлы в нефтегазовом секторе в связи с договоренностями правительства и венесуэльской оппозиции о гарантиях на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По их словам, вашингтонская администрация планирует в самое ближайшее время провести значительное ослабление рестрикций в отношении энергетической отрасли Боливарианской Республики, но готова и отказаться от этих мер, если правительство президента Николаса Мадуро не снимет запреты в отношении кандидатов на пост президента от оппозиции и не освободит политических заключенных.