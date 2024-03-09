«Если французское правительство не изменит свою стратегию, свое видение исламофобии, оно может столкнуться с гражданской войной во Франции в ближайшие 10 лет».

Как передает APA, об этом заявил директор Европейской Арабской Академии геостратегических исследований в Париже Мохаммед Эль Маазуз во время панельной дискуссии на международной научной конференции «Защита разногообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Говоря о корнях, структурировании и методах подстрекательства к исламофобии, он сказал, что, согласно последним исследованиям, количество исламофобских выступлений в публикациях увеличилось на 31 процент по сравнению с предыдущими годами:

«Если французское правительство не изменит свою стратегию, свое видение, Франция столкнется с гражданской войной, и это может произойти в ближайшие 10 лет».