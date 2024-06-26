Европейские страны, входящие в НАТО, испытывают проблемы с набором новых военнослужащих и могут столкнуться со сложностями при мобилизации в случае конфликта с Россией, сообщает газета Financial Times (FT).

По ее информации, европейские страны НАТО официально располагают 1,9 млн военнослужащих. Этого контингента, по оценкам издания, должно было бы хватить для противодействия ВС РФ. Однако в действительности европейцам будет трудно привлечь дополнительно более 300 тыс. военнослужащих в соответствии с новыми оборонительными планами. И даже в случае полного набора им потребуются месяцы подготовки. Необходимость мобилизации именно такого количества человек издание не поясняет, однако в июле 2023 года лидеры стран НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса на случай конфликта.

Проблему с дефицитом кадров в армии, в частности, испытывают Германия, Великобритания, Франция и Италия, отмечает газета. Численность ВС Германии составляет 180 тыс. человек, ей не хватает по меньшей мере еще 20 тыс. для выполнения обязательств в рамках НАТО. Великобритания в течение последнего десятилетия не выполняла ежегодные планы по набору военнослужащих, а в прошлом году численность сухопутных войск страны сократилась на 4 тыс. человек. Численность ВС Франции с 2014 года уменьшилась более чем на 16 тыс. человек, а итальянской армии – более чем на 39 тыс., уточняет FT. По словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Камиля Грана, оборонное планирование в Европе не было массовым. Это повлекло за собой пробелы в процессе набора и ежегодное сокращение вооруженных сил в большинстве стран континента.

В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ. 29 февраля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что если Украина проиграет в ходе конфликта с РФ, то воевать с Россией будут страны НАТО. Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.