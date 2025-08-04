В мадридском аэропорту Барахас самолет Airbus A321NEO XLR авиакомпании Iberia был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после взлета — из-за столкновения с крупной птицей.

По предварительным данным, речь идет о грифе: сначала животное врезалось в носовую часть самолета, а затем его тушку втянуло в левый двигатель.

Рейс должен был вылететь в аэропорт Париж-Орли, но столкновение произошло всего через несколько минут после взлета — в критически важной фазе набора высоты. Пилоты немедленно приняли решение вернуться в Мадрид, и через примерно 25 минут самолет совершил безопасную посадку на аварийной полосе в аэропорту отправления.

Пострадавшему лайнеру было всего четыре недели: эта модель — одна из самых современных в мире. Она была поставлена лишь 2 июля этого года и рассчитана на трансатлантические перелеты, но пока экипажи только проходят обучение на европейских рейсах.

Столкновения с птицами в авиации — не редкость: особенно с хищниками, которые часто планируют на высотах от 500 до 3000 метров, что пересекается с фазой набора высоты или снижения самолетов. Это не всегда заканчивается так благополучно, как в Мадриде: например, 29 декабря 2024 года птицы попали в оба двигателя рейса в Южной Корее, и пилотам пришлось сажать самолет без выпущенного шасси. Самолет загорелся во время посадки, и из 181 человека на борту погибли 179, двое членов экипажа выжили, получив тяжелые травмы.