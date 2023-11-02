Редакция одного из самых авторитетных словарей английского языка Collins назвала «слово года» – самое популярное нововведение в словаре за 2023 год. Им стал термин Artificial Intelligence (AI), то есть «искусственный интеллект» (ИИ). Он означает моделирование мыслительных процессов при использовании компьютерных программ, так называемых нейросетей.

Филологи отмечают, что в 2023 году это словосочетание употреблялось в четыре раза чаще, чем ранее. Они называют ИИ «новой великой технологической революцией».

Технологии, связанные с искусственным интеллектом, в уходящем году не только бурно развивались, но и перешли из экспериментального применения в повседневную жизнь. Программы ИИ самообучающиеся, они могут применяться практически везде, где необходимо создание текстов или изображений. Предполагается, что вскоре они смогут заменить человека по целому ряду практических задач в юриспруденции, бюрократии, технической документации, а также в создании иллюстраций и других произведений искусства.

Сегодня, 2 ноября, бывшие участники группы «Битлз» обещают выпустить новую песню на основе архивной записи. Голос Джона Леннона в ней будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта. (svoboda.org)