Компания Microsoft добавила в командную строку (терминал) Windows 11 чат-бот, работающий на базе ChatGPT от OpenAI. Нововведение пока доступно в бета-версии ОС в канале Canary, сообщает портал WindowsLatest.

Новая функция предназначена для упрощения использования терминала. Чат-бот может помочь с подсказками для использования команд и другой информацией. Например, если пользователь попросит ИИ-модель показать все файлы с расширением.md, чат-бот предложит ввести в командную строку: «dir *.md». Пользователь может скопировать предложенную команду от ИИ и вставить ее прямо в строку ввода терминала с помощью специальной кнопки.

Кроме того, ChatGPT может работать как в базовой версии терминала, так и в PowerShell. В зависимости от этого чат-бот адаптирует свои ответы к среде оболочки.

Microsoft считает, что встроенный в терминал искусственный интеллект является полезным инструментом для повышения продуктивности и способом упрощенного взаимодействия с командной строкой в Windows. Когда нововведение заработает в стабильных сборках Windows 11, неизвестно.