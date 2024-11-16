ChatGPT и другие чат-боты на базе искусственного интеллекта постепенно становятся частью повседневной жизни многих людей. Поспособствует этому и то, что приложение ChatGPT для Windows стало доступно для всех желающих. Ранее им могли пользоваться только платные подписчики сервиса. Скачать приложения ChatGPT можно в магазине цифрового контента Microsoft Store, передает 3dnews.ru.

По всей видимости, приложение ChatGPT для Windows во-многом похоже на Android-версию, хотя в десктопном приложении удобнее вводить большие объёмы текста и добавлять изображения. Реализована поддержка общения посредством чата, а также поддержка нескольких голосовых команд. Однако процесс бесплатного взаимодействия с сервисом остаётся таким же ограниченным, как в ChatGPT для других платформ. Достигнуть выделенного лимита бесплатный пользователь может всего за несколько минут.

Для премиальных подписчиков ChatGPT, которые оплачивают тариф от $20 в месяц, приложение для Windows будет существенно более полезным. Десктопная версия ChatGPT во многом напоминает веб-версию сервиса, но, вероятно, наличие отдельного окна на рабочем столе позволит лучше оптимизировать рабочие процессы и взаимодействие с чат-ботом.