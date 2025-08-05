OpenAI объявила об обновлении поведенческой модели ChatGPT, направленном на повышение ответственности при взаимодействии с пользователями в чувствительных темах. Теперь чат-бот не будет давать прямые советы в ответ на личные или эмоционально нагруженные запросы, такие как «стоит ли расставаться с партнером», сообщает Business Insider (BI).

Теперь вместо советов о расставании система предложит пользователю рассмотреть ситуацию с разных сторон, задавая наводящие вопросы и помогая сформировать собственное мнение.

В компании подчеркивают, что цель изменений — усилить полезность ChatGPT в сложных жизненных обстоятельствах. OpenAI признала, что в ходе предыдущего обновления модель стала чрезмерно согласительной — это поведение теперь откорректировано.