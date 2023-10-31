В конце прошлого месяца в парламенте Канады произошел инцидент, обернувшийся международным скандалом. В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в эту страну в законодательный орган был приглашен некий 98-летний Ярослав Гунька. Депутаты канадского парламента встретили Гуньку овациями. Спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота представил собравшимся 98-летнего Гуньку, предложив поприветствовать его как героя Второй мировой войны, «воевавшего за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас».

Однако, как выяснилось позже, с Гунькой произошла серьезная накладка, дорого стоившая спикеру парламента. Оказалось, что Гунька – ветеран 14-й добровольческой пехотной дивизии «Галичина» – подразделения войск СС нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление Роты и овацию. Кроме того, извинений за инцидент потребовал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. А российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует от Канады разъяснений случившегося.

После визита Гуньки в парламент Рота сообщил, что он единственный несёт ответственность за появление ветерана СС перед депутатами и Зеленским. По словам спикера, никто из депутатов не знал о приглашении Гуньки в парламент. Рота также отметил, что не знал о связях Гуньки с нацистами, и признал, что допустил ошибку. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо после визита ветерана СС в парламент выразил сожаление. В итоге, Энтони Роте пришлось подать в отставку.

Однако конфузная история с нацистским преступником на этом не завершилась. Глубоко возмущенная данным инцидентом Россия, позиционирующая себя «оплотом борьбы против нацизма», на днях объявила Ярослава Гуньку в розыск. Как сообщают российские СМИ, имя престарелого ветерана украинской дивизии СС появилось в базе данных МВД России, где перечисляются люди, объявленные в розыск.

В данной ситуации все предельно ясно и справедливо. Нацистские преступники и их пособники, в каком бы возрасте не находились, должны понести заслуженное наказание. Тут двух мнений быть не может. Но в то же время вырисовывается довольно курьезная картина в стиле сюр. Больше всех возмущается Россия — государство, которое переняло опыт нацистов и с особым рвением реализует его на практике в Украине. Да, Гунька – нацистский преступник, но, как говорил Чацкий, «а судьи кто?».

Вторжение на суверенную территорию Украины, геноцид в Ирпене, Буче и других украинских городах, убийства мирных жителей, включая женщин, стариков и детей, раскрученная на полную мощь лживая пропаганда – все это элементы фашисткой военной машины во время Второй мировой войны.

Даже предлог для агрессии фашистской Германии и путинской России почти идентичен. Гитлер напал на СССР под лозунгом «освободить Советский Союз от большевистского ига», Россия в XXI веке вторглась в Украину с целью «освободить страну от украинских неонацистов». Как говорится, две стороны одной монеты.

Но забавно другое. Пока Кремль активно разыскивает дряхлого нациста, прямо под его носом припеваючи живут и пропагандируют идеи нацизма граждане России. Мало того, они занимают влиятельные должности в российском медиапространстве. Одним из них является Арам Габрелянов — российский медиамагнат, руководитель медиа-компании «Ньюс Медиа».

На днях он, якобы, обеспокоенный «несчастной судьбой» Армении, написал в своем телеграмм-канале что-то вроде воззвания к армянскому народу. «Одно нужно понять любому армянину — Пашинян кто угодно, но не армянин. Нужна революция. Нужен новый Нжде. И шанс будет, и турки поймут свое место. И новый Нжде покажет им своё место!», — написал он.

Оставим в сторону животную ненависть Габрелянова к туркам (в данном случае, имеются в виду азербайджанцы – ред.). Тюркофобия у Арама, как и у подавляющего большинства его соплеменников, в крови, и от этого факта никуда не деться.

Но вот ожидание Габрелянова пришествия нового Нжде (кто не знает, в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистской Германией, возглавлял армянский легион вермахта – ред.) у российских властей, как минимум, должно вызвать настороженность.

В то время как Москва под предлогом «борьбы с нацизмом» в Украине ищет черную кошку в темной комнате, у себя дома лоснящийся от жира и уверенный в своей безнаказанности «наглый кот» поет дифирамбы нацистскому преступнику.

Еще в 2019 году МИД России представил доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором, в частности, рассказывается о фактах героизации пособника нацистов Гарегина Нжде и националистических движениях в Армении.

И после этого как внешнеполитическое ведомство РФ, так и российские СМИ неоднократно затрагивали тему героизации в Армении Гарегина Нжде, но нашим соседям на это было наплевать. Но случай с панегириком Арама в адрес Нжде – особенный. Он гражданин РФ, а в России теплые чувства к нацизму является уголовно наказуемым деянием. Однако что-то мне подсказывает, что Араму за свои крамольные слова ничего не грозит. Дело в том, что в России отношение к понятию «нацизм» носит избирательный характер. Есть «чужие нацисты», а есть – «свои». Арам из «своих»…