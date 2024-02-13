Власти Канады отказалась выдавать России 98-летнего ветерана СС Ярослава Гуньку. Москва заочно предъявила ему обвинения в геноциде. Оттава объяснила решение отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой, заявил российский посол Олег Степанов.

Следственный комитет России подозревает Гуньку в участии в убийстве мирных жителей в селе Гута Пеняцкая на территории современной Украины в феврале 1944 года. Степанов назвал отказ выдать ветерана политически мотивированным и заявил, что Россия продолжит добиваться выдачи Гуньки, назвав это «принципиальным вопросом».

Гунька стал известен в сентябре 2023 года. Тогда его представили парламенту Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер Палаты общин Энтони Рота назвал канадца украинским героем Второй мировой войны, «воевавшим за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас».

Сразу после выступления выяснилось, что родившийся в Польше украинский канадец – ветеран 14-й добровольческой пехотной дивизии «Галичина». Несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление Роты и овацию, которой приветствовали Гуньку депутаты. Это привело к отставке спикера и извинениям премьер-министра страны.