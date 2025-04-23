Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия отказалась выдать новым сирийским властям бывшего главу Арабской Республики Башара Асада. В декабре 2024 года он получил политическое убежище в России.

О том, что Дамаск попросил Россию выдать Башара Асада, СМИ писали в январе, после первых контактов Москвы с новыми сирийскими властями. Как писала «Аль-Арабия» со ссылкой на источники, этот вопрос поднимался и во время телефонного разговора Ахмеда Аш-Шараа и Владимира Путина в феврале. В интервью The New York Times сирийский лидер рассказал, что просьба была отклонена.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти. На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что решение об отставке господин Асад принял сам.

Как писало агентство Bloomberg, при приближении исламистов к Дамаску Россия предложила Башару Асаду и его семье «безопасную эвакуацию», если он согласится уехать «немедленно». Затем его вывезли через российскую авиабазу. (kommersant)