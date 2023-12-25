МИД Израиля отказался выдать визы сотрудникам ООН.

Об этом сообщил в «Х» министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

«Мы больше не будем молчать перед лицемерием ООН! Я поручил МИД отказаться от продления срока действия визы одного из сотрудников агентства в Израиле и от предоставления визы другому сотруднику», — заявил министр.

Он отметил, что «отношение ООН к событиям 7 октября является позором для организации и мирового сообщества».

Коэн обвинил генерального секретаря ООН в «легализации военных преступлений и преступлений против человечности», а комиссара ООН по правам человека — в «публикации необоснованной клеветы».

Министр иностранных дел Израиля добавил, что ООН также в течение двух месяцев игнорировала насилие, совершенное в отношении израильских женщин.

«Мы прекратим работать с теми, кто сотрудничает с террористической организацией ХАМАС», — заявил Эли Коэн.