Израильские власти поставили на паузу продление виз и разрешений на работу для сотрудников организаций, оказывающих гуманитарную помощь в секторе Газа, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, продление виз и разрешений на работу также было приостановлено для сотрудников, работающих также на Западном берегу реки Иордан. Речь, в частности, идет о таких организациях как Amnesty International, Oxfam, Care International и других.

Отмечается, что примерно 60% гуманитарных работников столкнулись с проблемами в продлении виз за последние недели.