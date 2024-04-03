Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил атаку израильской армии по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), сообщает ТАСС. Удар Израиля по гумконвою в секторе Газа неприемлем, подчеркнул он.

По его словам, в анклаве происходит гуманитарная катастрофа, мирные жители Газы страдают. «Мы видели удар по гуманитарным работникам, я осуждаю этот удар», — подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что приветствует намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести расследование этого инцидента.