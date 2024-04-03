Евросоюз осуждает авиаудар Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли пять офицеров и два генерала.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного комиссара Европейского Союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности.

«ЕС призывает стороны проявить сдержанность с целью не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Дальнейшая эскалация в регионе не отвечает ничьим интересам», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе подчеркивается важность соблюдения принципа неприкосновенности дипломатических и консульских строений и персонала при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом.

В понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции.