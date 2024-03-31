МИД России вечером в воскресенье выпустил заявление, в котором утверждается, что российское внешнеполитическое ведомство передало властям Украины требования об аресте и выдаче России лиц, которых Москва считает причастными к террористическим актам. При этом МИД ссылается на международные конвенции о борьбе с терроризмом и угрожает Украине «международно-правовой ответственностью».

Помимо прочего, Москва потребовала ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, признавшего, как утверждается в тексте, «организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации».

Заявление начинается с упоминания о нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл» 22 марта, жертвами которого стали 144 человек и о причастности к которому заявила признанная террористической организация «Исламское государство». Представители российских властей упорно утверждают, что к теракту причастна Украина. В заявлении МИД, однако, констатируется лишь, что это «не первая террористическая атака» против России, и нападение на «Крокус Сити Холл» ставится в один ряд с подрывом Крымского моста и покушениями на ряд провоенных деятелей в России. «Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — утверждает МИД, упоминая об убийстве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, ранении Захара Прилепина и гибели его водителя Александра Шубина.

Российский МИД впоследствии сообщил, что передал властям Украины требования об аресте украинских граждан (кроме Малюка, другие фамилии не называются) «по налаженному каналу через Минск». Россия третий год ведёт против Украины агрессивную необъявленную войну, в ходе которой погибли, по минимальным оценкам, десятки тысяч военных с обеих сторон, а также тысячи мирных жителей Украины.

В пресс-службе СБУ в ответ на заявление МИД России отметили, что Россия, апеллируя к нормам международного права, «забывает, что именно (президент России) Путин официально объявлен в международный розыск: в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей». «Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне», — отметили в СБУ. Любые заявления Москвы в СБУ назвали «никчемными». (svoboda.org)