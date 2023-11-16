Полиция открыла уголовное производство в отношении бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила в своем Фейсбуке народный депутат от партии «Голос» Наталья Пипа.

«На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика в Украину», — написала она.

Никаких других подробностей она не привела. Сам Арестович пока никак на это заявление не отреагировал.