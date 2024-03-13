Шотландия нуждается в независимости больше, чем когда-либо, поскольку сейчас связана с Соединенным Королевством, которое находится в экономическом упадке. Такое мнение выразил первый министр Шотландии Хамза Юсаф.

«Я думаю, что доказательства теперь неоспоримы: Brexit стал настоящей катастрофой, — отметил он в интервью испанской газете El País. — Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений заверяют, что Великобритания находится в худшей ситуации, чем другие страны вокруг нее». «Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединенным Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за его выхода из ЕС», — добавил политик.

Он также уточнил, что не выступает за выход Шотландии в одностороннем порядке. «Это должен быть законный и обязательный референдум. Другого пути достижения независимости нет, — уточнил Юсаф. — Вот почему мы должны создать необходимое политическое давление, чтобы у правительства Соединенного Королевства не было другого выбора, кроме как подчиниться воле граждан».

Референдум по вопросу о независимости Шотландии уже проходил в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в течение нескольких лет настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступило против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала отказ от членства в ЕС.