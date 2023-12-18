Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости увеличения расходов госбюджета на оборону на 20 млрд шекелей в год (почти $5,5 млрд). Высказывания главы правительства распространила его канцелярия.

Выступая на церемонии продления полномочий главы Центробанка Израиля Амира Ярона, премьер отметил, что в последние годы израильские власти в абсолютных числах «увеличивали оборонный бюджет, но фактически сократили его в процентах от ВВП».

«Мы не можем больше продолжать эту политику. Отныне, прямо сейчас, мы обязаны значительно увеличивать оборонный бюджет, в том числе в абсолютном выражении, с ростом как минимум на 20 млрд шекелей в год, а также с увеличением доли ВВП [на оборонные расходы], чтобы удовлетворить наши потребности в сфере безопасности», — заявил Нетаньяху.