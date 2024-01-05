Правительство Норвегии разрешило компаниям страны напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине. Такое право они получили с 1 января 2024 года, следует из пресс-релиза норвежского кабмина.

В сообщении отмечается, что решением Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года запрещены продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза, но власти королевства сделали исключение для военного конфликта в Украине.

Норвежское правительство подчеркнуло, что российская агрессия угрожает Украине как государству и нации. «Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны учитывать возможность того, что незаконная война продлится еще долго», — заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

При этом, как подчеркнули в норвежском МИДе, прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только официальным украинским властям. Соответствующие экспортные лицензии норвежским компаниям внешнеполитическое ведомство страны будет выдавать в индивидуальном порядке. Также поставщики должны будут предоставить гарантии конечного использования и безопасные маршруты транспортировки.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Норвегия осудила военную агрессию Москвы и присоединилась к странам, оказывающим финансовую и военную помощь Киеву. В 2023 году Осло предоставил Украине военную поддержку на сумму около 11 млрд норвежских крон (около 980 млн евро).

В конце лета 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал передать Украине истребители F-16. До этого Осло начал обучать украинских летчиков управлению этим типом самолетов. Сколько именно истребителей будет передано ВСУ и в какие сроки, глава норвежского кабмина не уточнил. По данным национального вещателя NRK, речь может идти о пяти-десяти самолетах.

В свою очередь, министр обороны страны Бьёрн Арильд Грам заявил, что страна «продолжит диалог с США и другими союзниками о создании современной системы ПВО в Украине».

Насколько существенным для военной стойкости Украины может оказаться решение кабмина Норвегии о предоставлении права частным компаниям напрямую вооружать ее? Есть ли шансы, что примеру Осло последуют другие страны Европы?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане Стейнар Гил:

— Решение норвежского правительства упрощает процедуры военной поддержки Украины, и есть надежда, что другие страны последуют примеру Норвегии. Однако, в нынешней ситуации самое главное, чтобы все страны, поддерживающие Украину, любыми способами увеличивали поставки в Украину оружия, боеприпасов и оборудования.

Поставки самолетов F-16 в Украину из Дании, Нидерландов и Норвегии значительно усилят возможности Украины защищать свое воздушное пространство.

Крайне важно также, чтобы западные страны в срочном порядке приложили все усилия для укрепления противовоздушной обороны Украины. В этом контексте норвежская система NASAMS была, есть и будет эффективным вкладом.

Руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям, доктор Штефан Майстер:

— Прежде всего, это показывает, что даже такие страны, как Норвегия, у которых в новых обстоятельствах действуют жесткие ограничения на поставку и продажу оружия, отказываются от этой политики. То же самое мы видели и в Германии, которая также имеет строгие ограничения на продажу оружия.

Мы видим, что угроза со стороны России рассматривается практически всеми членами НАТО также как угроза их собственной безопасности. Кроме того, существует понимание, что к следующим выборам в США в ноябре европейцам, возможно, придется поставить больше оружия и боеприпасов, поскольку США при Трампе могут отступить.

Норвегия является важным производителем боеприпасов и специального оружия, поэтому это важное решение для Украины. Но в этом году больших изменений не произойдет, поскольку увеличение производства требует времени. Решительности тоже будет недостаточно, но я могу себе представить, что за этим последуют и другие страны. Под давлением растущего российского производства оружия и боеприпасов, сотрудничества России с Северной Кореей и Ираном в поставках оружия этому примеру последуют все больше европейских стран. Так что, это тренд, который уже есть (например, в Германии), и он очень нужен Украине.