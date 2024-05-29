Ничем иным, чем ленинским тезисом «шаг вперёд, два шага назад», нельзя охарактеризовать отношение некоторых западных союзников, причем в большей степени США, оказывающей наибольшую финансовую и военную помощь Украине, к поддержке Киеву в широкомасштабной, с использованием всего самого современного арсенала вооружений, войне с Россией. Но! Запрещающей ей наносить удары по территории напавшей на нее России.

При том, что оказавшаяся на переднем фронте военного противостояния прогрессивной западной цивилизации с архаичной евразийской Украина все еще держится и способна к сопротивлению, при всем героизме и самоотверженности нынешнего поколения украинцев, из последних сил пытающихся вырваться из российских клещей, именно благодаря помощи западных союзников.

Раскол западного единства в вопросе разрешения Украине на нанесение ударов по военным объектам в России поставляемым союзниками оружием может дорого обойтись в том числе самому Западу. Потому как в этом случае самой Европе будет грозить нашествие, а лицо потеряют США, а не Путин, то есть Россия, которая и есть Путин, в отличие от демократий со сменяемостью лидеров.

Как долго сможет сопротивляться и обороняться Украина в этом случае? Разве бывает война в одни ворота? Куда еще должны отступать украинцы, не имея равноценного с русскими наступательного вооружения, чтобы изгнать врага со своей земли? Сколько тысяч украинских защитников еще должны положить свою голову за НЕЗАВИСИМОСТЬ, СВОБОДУ, СУВЕРЕНИТЕТ и БУДУЩЕЕ своей страны и детей?

Из-за трусости и нерешительности западных лидеров на кону выживаемость целой нации, положившей голову на плаху борьбы за демократию, в том числе – в странах самой Европы.

Более 100 лет назад, после Первой мировой войны, сам ступивший на путь построения демократических государств Запад, из-за опасений распада проигравшей огромной Российской империи, позволил большевикам захватить власть ценой миллионов жертв в гражданской войне, задушить молодые демократии, созданные на руинах российского самодержавия, даже подкармливал их во время голода и помогал создавать свою промышленность. По результату, большевизм был силой и кровью насажден во всех имперских колониях, о чем, кстати, в эти дни празднования своей независимости с особым сожалением и болью вспоминают народы Закавказья, в том числе и мы, празднуя День Независимости – провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики.

Потом была другая империя — СССР, далее — Коминтерн – мягкая сила распространения большевизма в западные страны, после по итогам Второй мировой войны, в число победителей которой, кстати, СССР попал опять же благодаря помощи Запада, Восточная Европа ушла под коммунистов, и вишенкой на торте стало украденное русскими у США ядерное оружие, которым они шантажировали весь мир до самого распада Советского Союза.

Но Запад не поумнел, не вынес уроков из собственных ошибок и вверг мир в новую большую и кровопролитную войну.

Вытащив правопреемницу СССР – Россию из глубокого кризиса, не дав ей распасться в очередной раз, оставив за ней статус ядерной державы, хотя державностью тогда оттуда и не пахло, более того — передав ей отнятый у Украины весь арсенал ядерного оружия, позволив ей не только встать с колен, но и обогатиться за счет нефтяной и газовой иглы, не выполнив обещания защитить оказавшуюся без фактора ядерного сдерживания Украину в самом начале российских притязаний еще в 2004 году, и далее – в 2014 –м и все последующие 8 лет с кульминацией в 2022-м, способствовал военному вторжению России в Украину и ее оккупации с убийством многих тысяч мирных жителей, воинов, сопровождающихся жесточайшими пытками, изнасилованием, угоном населения под дулом оружия.

А теперь Запад и сам в очередной раз оказался на острие штыка русской винтовки. Пока гибридной. Путем влияния на умы электората и выборы посредством представленных современностью возможностей СМИ и социальных сетей, кибервойнами.

Но если трусливые западные лидеры не одумаются, продолжат церемониться и не воспользуются своими преимуществами и не откажутся от политики умиротворения, то сапог захватчика очень скоро может ступить и на их территории. Самый последний звоночек прозвенел буквально на днях, когда русские захотели передвинуть границы в Балтике, да и евровыборам грозит серьезное вмешательство.

Естественно, хотя нет сейчас на Западе политиков уровня Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, понимание серьезности ситуации есть. И, видимо, есть потребность поднапрячь коллективный ум и принять окончательное решение, позволив украинцам уничтожать военные объекты на территории России.

Иллюзии прочь. Война России без решимости коллективного Запада добиться ее поражения, не закончится никогда. Время играет в пользу России. Можно было надеяться на это в начале войны, когда захлебнулся блицкриг на Украину благодаря самоотверженности и героизму самих украинцев, и, если бы тогда Запад обрушил всю свою военную мощь на Россию. Сейчас же, когда сам же Запад позволил России мобилизовать все свои ресурсы – людские, военные, дипломатические, гибридные, и при сменяемости власти на демократическом Западе, тогда как как в самой России, так и в странах – ее партнерах правят долгоиграющие автократии, рассчитывать на ее поражение в этой войне было бы верхом наивности.

На сегодня всего 10 стран — Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония разрешили Украине наносить удары их оружием по территории России. Колеблются самые главные поставщики оружия Украине – США и Германия. Не далее, чем вчера, подтвердил позицию США по этому вопросу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие атаки. «Мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием) за пределами украинских границ», — отметил он. То же самое сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Против использования западного оружия для ударов по России ранее выступили Италия и Испания.

Очевидно, предупреждение Владимира Путина, озвученное им 28 мая о «серьезных последствиях», если страны Запада позволят Украине использовать своё оружие для ударов по России, возымеет действие на ряд малых стран. Но их участие в поставках вооружения Украине незначительно. Однако, Путин филигранно использует опасения ведущих и сильных государств Запада за судьбу именно этих стран.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду – прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России», – сказал Путин.

Испугаются ли США? Вот главный вопрос. Шольца-то, хотя Германия и является вторым по поставкам оружия после США государством, уговорить все еще не удается, несмотря на все усилия французского президента Макрона, отбросившего все страхи и перехватившего мировое лидерство в цивилизационной войне. Макрону во время государственного визита в Германию лишь удалось получить согласие канцлера Олафа Шольца «при условии, что украинцы будут соблюдать условия поставщиков оружия». Но поставлять крылатые ракеты Taurus, которые нужны украинцам и способны наносить мощные удары по российским позициям на территории Украины и в глубине России, его убедить все еще не удалось.

Потому Кремль и злорадствует по поводу все еще сохраняющихся разногласий на Западе — «мы видим, что консенсуса по этому вопросу нет», — заявил пресс-секретарь режима Дмитрий Песков в интервью российской газете «Известия».

И главный аргумент российской власти — любые удары украинских военных по территории России или оккупированным районам Украины – терроризм.

А, что, вторжение в Украину с намерениями уничтожить всенародно избранную власть, государственность и целую нацию, или, на худой конец — подмять под себя страну, не терроризм? Вопрос риторический.

Так что, думайте и действуйте, господа западные демократы и либералы. Время работает и против вас самих! Разве что придется дожидаться победы на выборах одиозного Дональда Трампа, заявившего нынче, что «бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, если бы президентом был он».