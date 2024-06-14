Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», экипаж вернул управление над воздушным судном. Об этом говорится в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел 25 мая примерно через час после взлета из Феникса на высоте 9,7 км, рейс благополучно приземлился в Окленде. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Самолет передали специалистам для проверки и ремонта. Осмотр после посадки выявил повреждение резервного блока управления питанием. Около двух недель борт простоял в Окленде, а 6 июня вылетел в ремонтную мастерскую в штате Вашингтон.

«Голландский шаг» — сложное колебание воздушного судна как по курсу, так и по крену, схожее с движением голландских конькобежцев. Это серьезное авиапроисшествие, неоднократно становившееся причиной авиакатастроф.